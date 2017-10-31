Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе

"Помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые повышали бы безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате, не помешают подготовке этой дорожной карты", - добавил глава МИД РФ.

Также С.Лавров отметил, что США используют Крым и Донбасс как удобный повод для конкурентной борьбы.

"И Донбасс, и Крым - это удобный повод для наших американских коллег заниматься недобросовестной конкурентной борьбой, подрывать позиции своих конкурентов", - указал он.

С.Лавров выразил мнение, что тема отмены санкций против РФ со стороны ЕС не может сводиться к постановке каких-либо условий для России. "Мы не можем и не будем просить об их снятии, тем более, что нам говорят, что "вы сделайте что-нибудь хорошее и тогда у нас будет предлог санкции снять", - сказал С.Лавров.

"Эта тема не свозится к тому, что "давайте все же договоримся о том, какую миротворческую миссию ООН можно послать на Донбасс и, как только мы договоримся, европейцы получат предлог начать ослаблять эти санкции", - продолжил он.

Напомним, С.Лавров заявил, что нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США.