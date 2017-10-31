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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23826 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86683 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112190 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113706 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110743 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102944 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103216 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе

Лавров раскритиковал слова Волкера по миссии ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13064 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Заявления спецпредставителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера относительно миссии ООН противоречат усилиям по урегулированию в нормандском формате и подготовке дорожной карты по Донбассу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Помощники наших лидеров в нормандском формате синхронизируют шаги, которые повышали бы безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Россия, Германия, Франция и Украина в нормандском формате, не помешают подготовке этой дорожной карты", - добавил глава МИД РФ.

Также С.Лавров отметил, что США используют Крым и Донбасс как удобный повод для конкурентной борьбы.

"И Донбасс, и Крым - это удобный повод для наших американских коллег заниматься недобросовестной конкурентной борьбой, подрывать позиции своих конкурентов", - указал он.

С.Лавров выразил мнение, что тема отмены санкций против РФ со стороны ЕС не может сводиться к постановке каких-либо условий для России. "Мы не можем и не будем просить об их снятии, тем более, что нам говорят, что "вы сделайте что-нибудь хорошее и тогда у нас будет предлог санкции снять", - сказал С.Лавров.

"Эта тема не свозится к тому, что "давайте все же договоримся о том, какую миротворческую миссию ООН можно послать на Донбасс и, как только мы договоримся, европейцы получат предлог начать ослаблять эти санкции", - продолжил он.

Напомним, С.Лавров заявил, что нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США.

Украинские Национальные Новости

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