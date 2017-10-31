Лавров розкритикував слова Волкера щодо місії ООН на Донбасі

"Помічники наших лідерів в нормандському форматі синхронізують кроки, які підвищували б безпеку, з кроками, які ведуть до політичного врегулювання. Робота ця ведеться", - сказав він.

"Я дуже сподіваюся, що заяви пана Волкера, які прямо суперечать тому, що роблять Росія, Німеччина, Франція і Україна в нормандському форматі, не завадять підготовці цієї дорожньої карти", - додав очільник МЗС РФ.

Також С.Лавров відзначив, що США використовують Крим і Донбас як зручний привід для конкурентної боротьби.

"І Донбас, і Крим - це зручний привід для наших американських колег займатися недобросовісною конкурентною боротьбою, підривати позиції своїх конкурентів", - вказав він.

С.Лавров висловив думку, що тема скасування санкцій щодо РФ з боку ЄС не може зводитися до встановлення яких-небудь умов для Росії. "Ми не можемо і не будемо просити про їх зняття, тим більше, що нам кажуть, що "ви зробіть що-небудь хороше і тоді у нас буде привід санкції зняти", - сказав С.Лавров.

"Ця тема не звозиться до того, що "давайте все ж домовимося про те, яку миротворчу місію ООН можна послати на Донбас і, як тільки ми домовимося, європейці отримають привід почати послаблювати ці санкції", - продовжив він.

Нагадаємо, С.Лавров заявив, що немає жодного доказу втручання РФ у вибори в США .