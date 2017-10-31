Лавров: нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и в европейских странах бездоказательны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", - сказал С.Лавров.
Расследование вероятного вмешательства России в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.
Накануне в деле о вероятном вмешательстве РФ выдвинули обвинения, в частности Полу Манафорту, который возглавлял штаб Дональда Трампа во время предвыборной кампании.