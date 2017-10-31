Лавров: нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23753 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144130 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112175 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113697 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110738 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102940 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106595 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103216 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150701 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лавров: нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США

Лавров: нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США

Киев  •  УНН

 • 8760 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США и в европейских странах бездоказательны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге во вторник, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", - сказал С.Лавров.

Расследование вероятного вмешательства России в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Накануне в деле о вероятном вмешательстве РФ выдвинули обвинения, в частности Полу Манафорту, который возглавлял штаб Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

 

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