Лавров: нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США

"Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения в том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии", - сказал С.Лавров.

Расследование вероятного вмешательства России в американские выборы ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Накануне в деле о вероятном вмешательстве РФ выдвинули обвинения, в частности Полу Манафорту, который возглавлял штаб Дональда Трампа во время предвыборной кампании.