Лавров: немає жодного доказу втручання РФ у вибори в США

"Без єдиного доказу нас звинувачують у втручанні в вибори не лише в США, але і в європейських державах. Нещодавно звинуватили в тому, що в Москві приймаються рішення в тому, якого міністра призначити в ПАР. Немає межі фантазії", - сказав С.Лавров.

Розслідування можливого втручання Росії в американські вибори ведеться в ФБР і в конгресі. Спецпрокурором з розслідування призначений екс-очільник ФБР Роберт Мюллер.

Напередодні у справі про ймовірне втручання РФ висунули звинувачення, зокрема Полу Манафорту, який очолював штаб Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.