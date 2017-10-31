Лавров: немає жодного доказу втручання РФ у вибори в США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Звинувачення на адресу Росії у втручанні у вибори в США і в європейських країнах бездоказові. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров під час брифінгу у вівторок, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Без єдиного доказу нас звинувачують у втручанні в вибори не лише в США, але і в європейських державах. Нещодавно звинуватили в тому, що в Москві приймаються рішення в тому, якого міністра призначити в ПАР. Немає межі фантазії", - сказав С.Лавров.
Розслідування можливого втручання Росії в американські вибори ведеться в ФБР і в конгресі. Спецпрокурором з розслідування призначений екс-очільник ФБР Роберт Мюллер.
Напередодні у справі про ймовірне втручання РФ висунули звинувачення, зокрема Полу Манафорту, який очолював штаб Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.