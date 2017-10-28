Волкер: резолюція ООН про миротворців на Донбасі може бути готова до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні відбулася зустріч Спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера з представниками українського Парламенту. Про це повідомив народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук у Facebook, передає УНН.
"Він (Волкер - ред.) повідомив про хід перемовин з РФ щодо врегулювання ситуації як на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і відповів на питання щодо анексованого Криму," - повідомив нардеп.
Зокрема, парламентарі обговорили зі спецпредставником Резолюцію ООН та двосторонні відносини США і України.
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"По-перше, коли б не повернулись українські території (через рік або п’ять років) США будуть допомогати Україні в їх поверненні, а Крим ніколи не буде визнаний російським.
По-друге, на його (Волкера - ред.) особисту думку, Резолюція ООН щодо миротворчій місії може бути готовою до кінця поточного року (розміщення на всій тимчасово окупованій території на сході країни).
По-третє, Росією, яка сподівалась, що Україна не буде здатна вести перемовини і дотримуватись своїх домовленостей, не зроблено нічого в процесі припинення вогню і початку виконання мінських домовленостей. Тож зараз черга Росії робити свої кроки.
Четверте, США будуть тиснути на Росію, аби її війська покинули територію України," - написав А.Тетерук.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив зі спеціальним представником держдепу США з питань України Куртом Волкером місію ООН на Донбасі.