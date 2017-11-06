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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47710 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102619 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105441 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104550 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102058 просмотра

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Миссия ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины в Донбассе

Миссия ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7830 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете СММ состоянию на 3 ноября, передает УНН.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировав, в частности, примерно 40 взрывов против 15 соответственно", - сообщили в отчете.

Отмечается, что больше всего взрывов члены патруля СММ слышали в окрестностях подконтрольного правительству села Артема, который находится на севере от Луганска. Там прозвучало 18 взрывов, которые были "оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы".

В Донецкой области миссия также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав около 300 взрывов против примерно 100 соответственно.

"Во второй половине дня 3 ноября, находясь в подконтрольном правительству городе Светлодарск (57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения", - отметили в отчете ОБСЕ.

Как сообщал УНН, ОБСЕ в своем отчете за 1 ноября зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на территории оккупированной Донецкой области.

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