Миссия ОБСЕ констатировала увеличение нарушений режима тишины в Донбассе

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировав, в частности, примерно 40 взрывов против 15 соответственно", - сообщили в отчете.

Отмечается, что больше всего взрывов члены патруля СММ слышали в окрестностях подконтрольного правительству села Артема, который находится на севере от Луганска. Там прозвучало 18 взрывов, которые были "оценены как учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы".

В Донецкой области миссия также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав около 300 взрывов против примерно 100 соответственно.

"Во второй половине дня 3 ноября, находясь в подконтрольном правительству городе Светлодарск (57 км северо-восточнее Донецка), наблюдатели слышали 21 взрыв неопределенного происхождения", - отметили в отчете ОБСЕ.

Как сообщал УНН, ОБСЕ в своем отчете за 1 ноября зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на территории оккупированной Донецкой области.