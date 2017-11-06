ОБСЕ обнаружили две машины БМП-1 на неподконтрольной правительству территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в неподконтрольном правительству районе две боевые машины пехоты (БМП-1). Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете по состоянию на 3 ноября, передает УНН.
"В неподконтрольном правительству районе Луганской области беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил 2 боевые машины пехоты (БМП-1) в укрытиях неподалеку от села Долгое", - говорится в отчете.
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Кроме того, в неподконтрольном правительству районе Донецкой области наблюдатели посетили постоянное место хранения вооружения, расположенное за пределами соответствующих линий отвода, и отметили, что "там и все еще не хватает 7 танков (шести Т-64 и одного Т-72)".