ОБСЕ зафиксировали повреждения хлоропроводов на Донецкой фильтровальной станции

"На территории Донецкой фильтровальной станции наблюдатели зафиксировали четыре места огневого поражения. В одном из этих мест была повреждена изоляция хлоропроводов. Остальные места зафиксировано за 70-80 метров от здания, где хранятся тонны хлора. Работа станции не прекращалась", - говорится в сообщении.

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Также наблюдатели посетили участок местности у Верхньокальмиуськой фильтровальной станции, где расположен резервуар с хлором, и зафиксировали место огневого поражения. По их оценке, оно образовалось в результате разрыва снаряда калибром 122 мм на расстоянии около 600 метров от резервуара, в котором хранятся 250 тонн хлора.