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Беспилотники ОБСЕ зафиксировали танки на территории ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 12639 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Беспилотные аппараты СММ ОБСЕ констатировали наличие танков и тяжелого вооружения на неподконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях. Об этом СММ ОБСЕ сообщила в своем отчете по состоянию на 10 ноября, передает УНН.

 

"9 ноября в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода мини-БПЛА СММ зафиксировал, вероятно, зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10" вблизи села Долгое (22 км северо-западнее Луганска)", - говорится в отчете СММ.

Кроме того, на луганском направлении "в подконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели видели 25 танков (Т-64), 4 самоходные гаубицы (2С3) ... а в неподконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода наблюдатели заметили, что там до сих пор не хватает 15 буксируемых гаубиц (Д-30)".

Уточняется, что миссия зафиксировала боевые бронированные машины и зенитные установки в зоне безопасности.

"9 ноября в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 6 БМП-1 и 2 бронетранспортер (МТ-ЛБ), на одном из которых была установлена ​​зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), у Долгого", - сообщается в отчете .

А также, в неподконтрольных правительству районах донецкого направления наблюдатели видели 2 танка (Т-72) на грузовиках-платформах, стоявших примерно в 3 км к юго-востоку от поселка Марьяновка, кроме того 13 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) вблизи села Новоалександровка.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной правительству территории, на востоке от Донецка, 4 БМ-21, 2-е буксируемые гаубицы Д-30 и 1 танк Т-72 на юго-востоке от Луганска.

Украинские Национальные Новости

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