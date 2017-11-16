Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение взрывов в Донецкой области вдвое

За сутки, до вечера 14 ноября, в Донецкой области СММ зафиксировала, среди прочего, около 220 взрывов против примерно 100 за предыдущий отчетный период.

При этом в Луганской области за этот же период миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - до примерно 170 взрывов против ориентировочно 220 за предыдущий отчетный период.

Напомним, ОБСЕ впервые увидела предупредительные знаки о минах на Донбассе.