Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение взрывов в Донецкой области вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение их количества в Луганской области, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в очередном ежедневном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
За сутки, до вечера 14 ноября, в Донецкой области СММ зафиксировала, среди прочего, около 220 взрывов против примерно 100 за предыдущий отчетный период.
При этом в Луганской области за этот же период миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - до примерно 170 взрывов против ориентировочно 220 за предыдущий отчетный период.
Напомним, ОБСЕ впервые увидела предупредительные знаки о минах на Донбассе.