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Хуг обсудил с Плотницким вопрос недопуска миссии на неподконтрольную территорию

Хуг обсудил с Плотницким вопрос недопуска миссии на неподконтрольную территорию

Киев  •  УНН

 • 14281 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сегодня в Луганске обсудил с главарем "ЛНР" Игорем Плотницким вопрос препятствования выполнению миссией своего мандата, а также соблюдения сторонами минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ в Facebook.

"Сегодня в Луганске состоялась встреча первого заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга с господином Плотницкий. Они обсудили несколько вопросов по препятствования выполнению Миссией своего мандата, а также наблюдение СММ по соблюдению сторонами Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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Во время встречи, отмечается в сообщении, Александр Хуг напомнил, что в любом случае нельзя запугивать или подвергать опасности невооруженных гражданских наблюдателей Миссии.

"Александр Хуг подчеркнул, что для объективного и беспристрастного мониторинга ситуации необходимо обеспечить, чтобы Миссия могла свободно передвигаться и расширить свое присутствие, в частности на линии соприкосновения и на неконтролируемой участке границы с Российской Федерацией", - проинформировали в ОБСЕ.

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Напомним, глава так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.

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