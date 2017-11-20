Хуг обсудил с Плотницким вопрос недопуска миссии на неподконтрольную территорию

"Сегодня в Луганске состоялась встреча первого заместителя председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга с господином Плотницкий. Они обсудили несколько вопросов по препятствования выполнению Миссией своего мандата, а также наблюдение СММ по соблюдению сторонами Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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Во время встречи, отмечается в сообщении, Александр Хуг напомнил, что в любом случае нельзя запугивать или подвергать опасности невооруженных гражданских наблюдателей Миссии.

"Александр Хуг подчеркнул, что для объективного и беспристрастного мониторинга ситуации необходимо обеспечить, чтобы Миссия могла свободно передвигаться и расширить свое присутствие, в частности на линии соприкосновения и на неконтролируемой участке границы с Российской Федерацией", - проинформировали в ОБСЕ.

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Напомним, глава так называемой "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.