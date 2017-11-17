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ОБСЄ цього року у зоні АТО зафіксувала майже чотири тис. одиниць озброєння

ОБСЄ цього року у зоні АТО зафіксувала майже чотири тис. одиниць озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. За 2017 рік спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували майже 4 тис. одиниць озброєння, які були розміщені з порушенням лінії відведення. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"Цього року ми зафіксували близько 3800 одиниць озброєння розміщених з порушенням лінії відведення", - повідомив А.Хуг.

За його словами, минулого тижня безпілотник ОБСЄ здійснював політ над ділянкою розведення збройних сил у районі Петрівського, під час чого було зафіксувано дві бойові машини піхоти, що стояли на цій ділянці.

Крім того, Александр Хуг нагадав, що в звіті СММ ОБСЄ від 7 листопада перелічені численні порушення лінії відведення у підконтрольних та непідконтрольних урядові районах.

"У підконтрольних урядові районах (спостерігачі місії – ред.) зафіксували 8 самохідних гаубиць поблизу Олександрополя, а у непідконтрольних урядові районах місія бачила 1 танк Т-72 біля Хрящуватого", - зазначив А.Хуг.

Він додав, що із трьох узгоджених ділянок розведення зброї місія не бачить жодного прогресу на ділянці біля Станиці Луганської, а на інших двох ділянках спостерігачі періодично фіксують порушення.

А.Хуг зазначив, що безпілотником ОБСЄ також було зафіксовано близько 200 піхотних мін за межами ділянки розведення озброєння.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала понад 6 тис. порушень режиму припинення вогню.

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