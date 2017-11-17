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ОБСЕ в этом году в зоне АТО зафиксировала почти четыре тыс. единиц вооружения

ОБСЕ в этом году в зоне АТО зафиксировала почти четыре тыс. единиц вооружения

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. За 2017 год наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали почти 4 тыс. единиц вооружения, которые были размещены с нарушением линии отвода. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"В этом году мы зафиксировали около 3800 единиц вооружения размещенных с нарушением линии отвода", - сообщил А.Хуг.

По его словам, на прошлой неделе беспилотник ОБСЕ совершал полет над участком разведения вооруженных сил в районе Петровского, во время чего было зафиксувано две боевые машины пехоты, стоящие на этом участке.

Кроме того, Александр Хуг напомнил, что в отчете СММ ОБСЕ от 7 ноября перечисленные многочисленные нарушения линии отвода в подконтрольных и неподконтрольных правительству районах.

"В подконтрольных правительству районах (наблюдатели миссии - ред.) зафиксировали 8 самоходных гаубиц вблизи Александрополя, а в неподконтрольных правительству районах миссия видела 1 танк Т-72 у Хрящеватого", - отметил А.Хуг.

Он добавил, что из трех согласованных участков разведения оружия миссия не видит никакого прогресса на участке возле Станицы Луганской, а на двух других участках наблюдатели периодически фиксируют нарушения.

А.Хуг отметил, что беспилотником ОБСЕ также было зафиксировано около 200 пехотных мин за пределами участка разведения вооружения.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ по прошедшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня.

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