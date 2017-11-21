Вооруженные люди окружили центр Луганска

Как сообщается, накануне сайт главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого сообщил, что он отстранил от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. Было опубликовано видео, на котором И.Плотницкий представляет нового "министра".

В то же время в "МВД республики" во вторник отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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Там также заявили, что разоблачили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", которая якобы пыталась проникнуть в "ЛНР".

Кроме того, ведомство сообщило об аресте ряда должностных лиц "республики", в частности главы телерадиокомпании "ЛНР".

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В "МВД" утверждают, что ночью представили материалы на должностных лиц Игорю Плотницкому. В то же время с его стороны никаких комментариев ситуации пока не поступало.

Среди других арестованных, по утверждению "МВД", - руководитель "администрации" головы "ЛНР" и глава службы правительственной безопасности "МВД".

Напомним, заместитель председателя СММ ОБСЕ А.Хуг обсудил с И.Плотницким вопрос недопуска миссии на неподконтрольную территорию.