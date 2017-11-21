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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22838 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 41058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 51532 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 55926 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 50182 просмотра

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11:14 • 93592 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100145 просмотра

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Вооруженные люди окружили центр Луганска

Вооруженные люди окружили центр Луганска

Киев  •  УНН

 • 24400 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков. Об этом со ссылкой на соответствующее видео сообщает ВВС Украина, передает УНН.

Как сообщается, накануне сайт главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого сообщил, что он отстранил от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. Было опубликовано видео, на котором И.Плотницкий представляет нового "министра".

В то же время в "МВД республики" во вторник отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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Там также заявили, что разоблачили "украинскую диверсионно-разведывательную группу", которая якобы пыталась проникнуть в "ЛНР".

Кроме того, ведомство сообщило об аресте ряда должностных лиц "республики", в частности главы телерадиокомпании "ЛНР".

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В "МВД" утверждают, что ночью представили материалы на должностных лиц Игорю Плотницкому. В то же время с его стороны никаких комментариев ситуации пока не поступало.

Среди других арестованных, по утверждению "МВД", - руководитель "администрации" головы "ЛНР" и глава службы правительственной безопасности "МВД".

Напомним, заместитель председателя СММ ОБСЕ А.Хуг обсудил с И.Плотницким вопрос недопуска миссии на неподконтрольную территорию.

 

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