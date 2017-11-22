Конфлікт в Луганську: "МВС" арештувало працівників "прокуратури"

"Арешту піддалися понад 20 осіб, включаючи генерального прокурора "ЛНР" Віталія Подоброго і військового прокурора "ЛНР" Сергія Рахно і їхніх заступників. Людей забрали до будівлі Народного ради "ЛНР". Зараз ця будівля заблокована і використовується "МВС ЛНР" в своїх цілях", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, "генеральну прокуратуру" ЛНР "штурмували разом "МВС "ЛНР" і "спецназ "ДНР" "Витязь".

Повідомляється, що співробітники прокуратури були арештовані після того, як "глава "МВС "ЛНР" Ігор Корнет запропонував главі "ЛНР" Ігорю Плотницькому віддати йому головного прокурора, військового прокурора і їх заступників.

Як повідомляв УНН, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.