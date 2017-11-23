В "ДНР" вночі сталися диверсії, є загиблі

Як повідомляє нардеп, протягом останньої доби "розборки" російських силовиків між собою на Донбасі (ФСБ проти АП РФ-ГРУ ГШ ЗС РФ), результатом чого стали події в Луганську з 20.11.2017, перейшли на територію "ДНР".

"В ніч з 22.11 на 23.11 сталася серія диверсій проти штабних структур "1 АК ДНР", дислокованих у Донецьку. Є жертви серед офіцерів штабу "1 АК ДНР", штабів окремої артилерійської бригади і 100-ї бригади (т.зв. "Республіканська гвардія ДНР")", - зазначив Тимчук.

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За його словами, російське командування даних структур і структурних підрозділів з початку подій в Луганську висувало ідею об'єднання "ЛДНР" в єдине об'єднання під керівництвом Донецька.

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"У "2-м АК ЛНР" вірними кураторам І.Плотніцкого залишаються в основному підрозділи розвідки на чолі з начальником розвідки "2-го армійського корпусу", - резюмував він.

Він також не виключив, що на даний момент в ОРДЛО спостерігається "репетиція" протистояння російських силовиків, яке незабаром очікує Росію.