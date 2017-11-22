Екскалація конфлікту в "ЛНР" погіршить гуманітарну ситуацію на цій території – СЦКК

"Українська сторона СЦКК заявляє про стурбованість подіями, які останнім часом відбуваються на території ОРЛО. Подальша ескалація напруженості на території ОРЛО може призвести до значного погіршення гуманітарної ситуації, ізоляції та збільшення потоку цивільного населення з ОРЛО на територію підконтрольну уряду України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначає українська сторона СЦКК, очікується можливе збільшення навантаження на КПВВ "Майорське" та інші КПВВ ОРДО через неготовність представників ОРЛО до відкриття КПВВ "Золоте" та критичний стан мостового переходу на КПВВ "Станиця Луганська".

У зв’язку з цим, українська сторона СЦКК закликала російську сторону СЦКК та СММ ОБСЄ вжити всі можливі заходи для забезпечення вільного та своєчасного пересування цивільного населення та уникнення провокацій.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.