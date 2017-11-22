Екскалация конфликта в "ЛНР" ухудшит гуманитарную ситуацию на этой территории - СЦКК

"Украинская сторона СЦКК заявляет об обеспокоенности событиями, которые в последнее время происходят на территории ОРЛО. Дальнейшая эскалация напряженности на территории ОРЛО может привести к значительному ухудшению гуманитарной ситуации, изоляции и увеличения потока гражданского населения с ОРЛО на территорию подконтрольную правительству Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает Украинская сторона СЦКК, ожидается возможное увеличение нагрузки на КПВВ "Майорское" и другие КПВВ ОРДО из-за неготовности представителей ОРЛО к открытию КПВВ "Золотое" и критического состояния мостового перехода на КПВВ "Станица Луганская".

В связи с этим, украинская сторона СЦКК призвала российскую сторону СЦКК и СММ ОБСЕ принять все возможные меры для обеспечения свободного и своевременного передвижения гражданского населения и избежания провокаций.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.