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11:17 • 32945 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 20035 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 34512 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 47299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 107198 просмотра

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Екскалация конфликта в "ЛНР" ухудшит гуманитарную ситуацию на этой территории - СЦКК

Екскалация конфликта в "ЛНР" ухудшит гуманитарную ситуацию на этой территории - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 29883 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Продолжение эскалации конфликта внутри так называемой "ЛНР" может привести к ухудшению гуманитарной ситуации, изоляции и увеличения потока гражданских на подконтрольную территорию, передает УНН со ссылкой на сообщение украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК заявляет об обеспокоенности событиями, которые в последнее время происходят на территории ОРЛО. Дальнейшая эскалация напряженности на территории ОРЛО может привести к значительному ухудшению гуманитарной ситуации, изоляции и увеличения потока гражданского населения с ОРЛО на территорию подконтрольную правительству Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает Украинская сторона СЦКК, ожидается возможное увеличение нагрузки на КПВВ "Майорское" и другие КПВВ ОРДО из-за неготовности представителей ОРЛО к открытию КПВВ "Золотое" и критического состояния мостового перехода на КПВВ "Станица Луганская".

В связи с этим, украинская сторона СЦКК призвала российскую сторону СЦКК и СММ ОБСЕ принять все возможные меры для обеспечения свободного и своевременного передвижения гражданского населения и избежания провокаций.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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