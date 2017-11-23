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До Луганська увійшли підрозділи регулярної армії РФ - радник МВС

До Луганська увійшли підрозділи регулярної армії РФ - радник МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Луганську перебуває близько 1 тис. військовослужбовців Збройних Сил РФ з бронетехнікою та артилерійськими системами. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає УНН

“Наразі, до Луганську увійшли і там дислокуються підрозділи регулярної російської армії в кількості близько 1000 військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ та спецпризначеннями МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТРи, артилерійські установки”, — написав Шкіряк.

За його словами, російські війска взяли під повний контроль ситуацію в місті і слідкують за розвитком подій у конфлікті між терористами. Збройних протистоянь поки не зафіксовано.

Крім того, як зазначив Шкіряк, в Луганську продовжують перебувати бойовики озброєної банди “Вітязь” (особиста “гвардія” терориста Захарченка) з російсько-терористичного угрупування “ДНР”.

“Підрозділи сил АТО приведені в стан підвищеної боеговтовності на всій лінії зіткнення і негайно дадуть гідну відсіч у разі будь-яких ворожих провокацій”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, глава "ЛНР" Плотницький виїхав із Луганська до РФ.

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