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В Луганск вошли подразделения регулярной армии РФ - советник МВД

В Луганск вошли подразделения регулярной армии РФ - советник МВД

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает УНН.

"Сейчас в Луганск вошли и там дислоцируются подразделения регулярной российской армии в количестве около 1000 военнослужащих, включая спецназом ГРУ и спецназе МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТРы, артиллерийские установки", - написал Шкиряк.

По его словам, российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе и следят за развитием событий в конфликте между террористами. Вооруженных противостояний пока не зафиксировано.

Кроме того, как отметил Шкиряк, в Луганске продолжают находиться боевики вооруженной банды "Витязь" (личная "гвардия" террориста Захарченко) с российско-террористической группировки "ДНР".

"Подразделения сил АТО приведены в состояние повышенной боеговтовности на всей линии соприкосновения и немедленно дадут достойный отпор в случае любых враждебных провокаций", - отметил он.

Как сообщал УНН, глава "ЛНР" Плотницкий выехал из Луганска в РФ.

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