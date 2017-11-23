В Луганск вошли подразделения регулярной армии РФ - советник МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает УНН.
"Сейчас в Луганск вошли и там дислоцируются подразделения регулярной российской армии в количестве около 1000 военнослужащих, включая спецназом ГРУ и спецназе МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТРы, артиллерийские установки", - написал Шкиряк.
По его словам, российские войска взяли под полный контроль ситуацию в городе и следят за развитием событий в конфликте между террористами. Вооруженных противостояний пока не зафиксировано.
Кроме того, как отметил Шкиряк, в Луганске продолжают находиться боевики вооруженной банды "Витязь" (личная "гвардия" террориста Захарченко) с российско-террористической группировки "ДНР".
"Подразделения сил АТО приведены в состояние повышенной боеговтовности на всей линии соприкосновения и немедленно дадут достойный отпор в случае любых враждебных провокаций", - отметил он.
Как сообщал УНН, глава "ЛНР" Плотницкий выехал из Луганска в РФ.