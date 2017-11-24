Главарь "ЛНР" Плотницкий подал в оставку

"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", - говорится в заявлении.

Сообщается, что до предстоящих выборов исполнять обязанности главы "ЛНР" будет Л.Пасечник. При этом так называемый "совет министров и народный совет "ЛНР" продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь "ЛНР" И.Плотницкий прибыл в Москву.