Главарь "ЛНР" Плотницкий подал в оставку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в оставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление так называемого главы "министерства госбезопасности" Леонида Пасечника, передает УНН.
"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", - говорится в заявлении.
Сообщается, что до предстоящих выборов исполнять обязанности главы "ЛНР" будет Л.Пасечник. При этом так называемый "совет министров и народный совет "ЛНР" продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что главарь "ЛНР" И.Плотницкий прибыл в Москву.