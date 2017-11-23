Главарь "ЛНР" И.Плотницкий прибыл в Москву

"Игорь Плотницкий вылетел в Москву на обычном рейсе, вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так буднично выглядит история. Мы встретились с ним глазами, он ничего не обнаружил. Обеспокоенным не выглядит. Почти умиротворенный. с собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни ", - написал Прилепин.

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Как сообщал ранее УНН, автомобильный кортеж, в котором находится глава "самопровозглашенной Луганской народной республики" ( "ЛНР") Игорь Плотницкий уехал в Россию .