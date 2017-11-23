Ватажок "ЛНР" І.Плотницький прибув до Москви

"Ігор Плотницкий вилетів до Москви на звичайному рейсі, ось тільки що прилетів. Економ-клас, спокійна людина без охорони. Взагалі один. Зайшов в автобус разом з усіма, вийшов з автобуса. Два оперативника пішли слідом, молоді, веселі, московські. Ось так буденно виглядає історія. Ми зустрілися з ним очима, він нічого не виявив. Стурбованим не виглядає. Майже умиротворений. З собою маленька сумка на плечі і піджак в чохлі. Все для нового життя" - написав Прилєпін.

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Як повідомляв раніше УНН, автомобільний кортеж, в якому знаходиться глава "самопроголошеної Луганській народної республіки" ("ЛНР") Ігор Плотницький виїхав до Росії.