Ватажок "ЛНР" Плотницький подав у відставку

"Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові поранення, наслідки контузії", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що до майбутніх виборів виконувати обов'язки глави "ЛНР" буде Л.Пасічник. При цьому так звана "рада міністрів і народна рада "ЛНР" продовжують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок "ЛНР" І.Плотницький прибув до Москви.