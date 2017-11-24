Ватажок "ЛНР" Плотницький подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву так званого голови "міністерства держбезпеки" Леоніда Пасічника, передає УНН.
"Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові поранення, наслідки контузії", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що до майбутніх виборів виконувати обов'язки глави "ЛНР" буде Л.Пасічник. При цьому так звана "рада міністрів і народна рада "ЛНР" продовжують працювати в штатному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок "ЛНР" І.Плотницький прибув до Москви.