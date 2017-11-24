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Ватажок "ЛНР" Плотницький подав у відставку

Ватажок "ЛНР" Плотницький подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву так званого голови "міністерства держбезпеки" Леоніда Пасічника, передає УНН.

"Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Дали про себе знати численні бойові поранення, наслідки контузії", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що до майбутніх виборів виконувати обов'язки глави "ЛНР" буде Л.Пасічник. При цьому так звана "рада міністрів і народна рада "ЛНР" продовжують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ватажок "ЛНР" І.Плотницький прибув до Москви.

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