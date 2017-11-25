СБУ: на подмогу Корнету в ОРЛО приехали боевики ЧВК "Вагнер"

"В СБУ с нескрываемым интересом наблюдают над "наведением порядка в молодой республике ЛНР". Так называемый министр МВД "Корнет" обвинил "государственного деятеля" Плотницкого в ликвидации "патриотов". Мы конечно приветствуем любое "самоочищение органов власти ЛНР", но хотим акцентировать на одном моменте", - говорится в сообщении.

"По нашей информации, на подмогу "мятежному" Корнету приехали боевики так называемой частной военной компании "Вагнер", о которой Служба неоднократно рассказывала. Мы задокументировали, что дружба руководителя ЧВК "Вагнер" Уткина с Корнетом имеет давнюю историю, в частности в вопросе "зачистки" вышедших в тираж "патриотов" элэнэрии", - отметили в СБУ.

Также спецслужба обнародовала аудиозаписи переговоров боевиков.

"На аудиозаписях разговоров Вагнера с Корнетом можно услышать обсуждение деталей ликвидации и разоружения бандформирований неугодных главарей террористов Бэтмена, Одессы, Косогора, Фомы, разнообразных казачьих группировок. Так что ребята вполне могут потягаться с Плотницким в нелегком деле "очищения собственных рядов". Хотя, чему тут удивляться, внутривидовая борьба за российскую пайку и криминальные деньги может вывести в "лидеры ЛНР" еще и не таких персонажей", - указали в СБУ.

Напомним, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в оставку.

Ранее советник главы МВД сообщил, что в Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

После этого главарь "ЛНР" Игорь Плотницький выехал из Луганска в РФ.