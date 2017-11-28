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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25032 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32903 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32612 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99297 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86976 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124098 просмотра

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Общая численность оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тыс. человек - Аваков

Общая численность оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тыс. человек - Аваков

Киев  •  УНН

 • 10722 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Общая численность окурацийних войск в составе так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов на оккупированной части Донбасса составляет 35,5 тыс. человек. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время 8-го Национального экспертного форума, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на временно неконтролируемой тетритории Донецкой и Луганской областей под видом военизированных формирований так называемых "ДНР/ЛНР" действует оперативная группировка российских оккупационных войск, в состав которой входит 1-й и 2-й армейские корпуса. Первый - это Донецк, второй - Луганск. Эти корпуса приписаны к 8-й армии Южного округа ВС РФ, состоящих из местного населения, наемников и кадровых военнослужащих ВС РФ. Они представляют собой первый эшелон сил на на данном направлении, дальше стоят регулярные войска РФ... Общая штатная численность группировок первого и второго армейских корпусов 8-й армии РФ: военнослужащих - 35,5 тыс., танков - 478, бронемашин - 848, орудий и минометов - до 750, РСЗО - 208, противотанковых средств - 363, средств противовоздушной обороны - 419", - рассказал он.

По его словам, управление этими группировками войск осуществляется оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й армии ВС РФ.

Напомним, по данным СБУ, на подмогу "главе МВД ЛНР" Игорю Корнету в ОРЛО приехали боевики ЧВК "Вагнер".

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