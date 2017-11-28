Общая численность оккупационных войск на Донбассе составляет 35,5 тыс. человек - Аваков

"Сегодня на временно неконтролируемой тетритории Донецкой и Луганской областей под видом военизированных формирований так называемых "ДНР/ЛНР" действует оперативная группировка российских оккупационных войск, в состав которой входит 1-й и 2-й армейские корпуса. Первый - это Донецк, второй - Луганск. Эти корпуса приписаны к 8-й армии Южного округа ВС РФ, состоящих из местного населения, наемников и кадровых военнослужащих ВС РФ. Они представляют собой первый эшелон сил на на данном направлении, дальше стоят регулярные войска РФ... Общая штатная численность группировок первого и второго армейских корпусов 8-й армии РФ: военнослужащих - 35,5 тыс., танков - 478, бронемашин - 848, орудий и минометов - до 750, РСЗО - 208, противотанковых средств - 363, средств противовоздушной обороны - 419", - рассказал он.

По его словам, управление этими группировками войск осуществляется оперативным командованием, созданным на базе штаба 8-й армии ВС РФ.

Напомним, по данным СБУ, на подмогу "главе МВД ЛНР" Игорю Корнету в ОРЛО приехали боевики ЧВК "Вагнер".