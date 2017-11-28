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Спецслужби РФ все роблять для фальсифікації виборів у 2019 році - СБУ

Спецслужби РФ все роблять для фальсифікації виборів у 2019 році - СБУ

Київ • УНН

 • 13756 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Спецслужби Росії все роблять для того, щоб шляхом підкупу і фальсифікацій була змінена влада у 2019 році. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму, передає кореспондент УНН.

"Якщо порівнювати 2014 і 2017 рік, то ситуація помінялася докорінно. І на сьогодні ми стримуємо на Сході величезну силу, яка готова в будь-який момент іти далі. Але ми навчилися її стримувати... На сьогодні основна загроза - це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні спрямування російських спецслужб зараз ідуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота - підготовка до виборів 2019 року", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, чисельність окупаційних військ на Донбасі сягнула 35,5 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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