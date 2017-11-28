Спецслужби РФ все роблять для фальсифікації виборів у 2019 році - СБУ

"Якщо порівнювати 2014 і 2017 рік, то ситуація помінялася докорінно. І на сьогодні ми стримуємо на Сході величезну силу, яка готова в будь-який момент іти далі. Але ми навчилися її стримувати... На сьогодні основна загроза - це підрив ситуації всередині. Те, що ми бачимо, основні спрямування російських спецслужб зараз ідуть всередину країни. Вже ніхто не вірить у швидку і блискавичну війну, всі розраховують на те, що владу можна поміняти зсередини шляхом підкупу, шляхом домовленостей. І йде цілеспрямована робота - підготовка до виборів 2019 року", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, чисельність окупаційних військ на Донбасі сягнула 35,5 тис. осіб.