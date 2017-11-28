Спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году - СБУ

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77264 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66872 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74044 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81563 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117942 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115096 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143996 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108810 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113355 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году - СБУ

Спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году - СБУ

Киев  •  УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Спецслужбы России все делают для того, чтобы путем подкупа и фальсификаций была изменена власть в 2019 году. Об этом сказал заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко во время 8-го Национального экспертного форума, передает корреспондент УНН.

"Если сравнивать 2014 и 2017 год, то ситуация поменялась коренным образом. И сегодня мы сдерживаем на Востоке огромную силу, которая готова в любой момент идти дальше. Но мы научились ее сдерживать... На сегодня основная угроза - это подрыв ситуации внутри. То, что мы видим, основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в скорую и молниеносную войну, все рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей, и идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года", - заявил он.

Как сообщал УНН, численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.

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