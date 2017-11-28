Спецслужбы РФ все делают для фальсификации выборов в 2019 году - СБУ

"Если сравнивать 2014 и 2017 год, то ситуация поменялась коренным образом. И сегодня мы сдерживаем на Востоке огромную силу, которая готова в любой момент идти дальше. Но мы научились ее сдерживать... На сегодня основная угроза - это подрыв ситуации внутри. То, что мы видим, основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в скорую и молниеносную войну, все рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей, и идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года", - заявил он.

Как сообщал УНН, численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.