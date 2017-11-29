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Суд приговорил к 12 годам тюрьмы агента спецслужб РФ

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы агента спецслужб РФ

Киев  •  УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Деснянский районный суд Киева приговорил к 12 годам с конфискацией имущества жителя Киева, который работал на спецслужбы Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

"Суд признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на двенадцать лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает СБУ со ссылкой на данные своей военной контрразведки, этим агентом оказался житель Киева, который работал на российские спецслужбы.

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Сотрудники СБУ, рассказали в ведомстве, установили, что подполковник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР в отставке был "расконсервирован" российскими спецслужбами после начала агрессии РФ против нашей страны.

"Он получил задание через подкуп привлекать к "сотрудничеству" украинских военнослужащих для получения сведений о боевых частях и подразделениях Вооруженных Сил Украины в районе проведения антитеррористической операции", - уточнили в Службе.

По информации ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали, что в Киеве российский шпион вышел с предложением о "сотрудничестве" на командира одного из подразделений бригады Вооруженных Сил Украины. После "встречи" офицер украинской армии сразу обратился к СБ Украины с информацией о "контакте".

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В пресс-службе сообщили, что в апреле 2016 года задержали этого агента в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, он направлялся на территорию Брянской области для встречи с представителем российской военной разведки.

"Во время досмотра вещей российского агента правоохранители обнаружили скрытые под подкладкой верхней одежды секретные документы. По замыслу кураторов, российские спецслужбы должны получить информацию о системе фортификационного обустройства одной из бригад ВСУ в районе проведения антитеррористической операции и диспозиции украинских военных подразделений", - отметили в пресс-службе.

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По заключению военных экспертов, проинформировали в СБУ, полученная информация была бы использована противником в нанесении огневых ударов по позициям украинской армии и проведении диверсионной деятельности.

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