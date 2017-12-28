СБУ обнародовала новые доказательства вооруженной агрессии РФ против Украины

"Служба безопасности Украины собрала 393 свидетельства о вооруженной агрессии российских войск против Украины, а также физического насилия и издевательств над нашими гражданами в застенках ОРДЛО. Новые полученные доказательства СБУ обнародовала на страницах очередного информационного бюллетеня, посвященного этой актуальной теме", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, это уже пятое издание, подготовленное по результатам опроса сотрудниками спецслужбы еще сорока трех украинских граждан, находившихся в заложниках террористических группировок.

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"Кроме многочисленных доказательств присутствия войск РФ на территории Украины и фактов пыток граждан боевиками, в бюллетене перечислены результаты судебных решений относительно преступных действий террористов. Стоит отметить то, что многие важные свидетельства были задокументированы правоохранителями от украинских солдат, попавших в плен через ад под Иловайский, факт которого так упорно замалчивают кремлевские пропагандисты", - добавили в СБУ.

"СБ Украины готова оказывать всестороннюю помощь в исследовании этих преступлений представителям международных организаций, в частности правозащитным организациям, передав им собранные материалы", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, суд приговорил к 12 годам тюрьмы агента спецслужб РФ .