У Москві затримали українську письменницю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вчора ввечері у Москві була затримана без складення протоколу українська поетеса Євгенія Більченко. Про це повідомила в Facebook російський фотожурналіст і волонтер Вікторія Івлєва, передає УНН.
“Тільки що в клубі ICON на Болотній набережній козаками була зірвана дружня зустріч з Женею Більченко, чудовим українським поетом”, — написала вона.
Також журналістка зазначила, що козаки поводились вкрай агресивно, тому довелось викликати поліцію.
“Поліція приїхала, пройшла в клуб крізь оточення козаків, вивела звідти Женю, перевірила її документи, з якими все виявилося в порядку, а потім посадили Женю в машину і повезли у відділення Якиманка, щоб, як у них кажуть, „пробити Женю по базі“”, — додала вона.
Пізніше Івлєва повідомила, що українську письменницю відпустили.
Як повідомляв УНН, двох українців затримали в Криму.