Двох українців затримали в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прикордонники ФСБ РФ на адмінмежі з Кримом затримали двох українців, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Як повідомляється, один із затриманих - 32-річний громадянин України, який є фігурантом кримінальної справи про незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів у великому розмірі.
Другим виявився громадянин України 1961 року народження, який прибув в пункт пропуску з Херсона.
"Чоловік розшукується правоохоронцями з Південно-Сахалінська за кримінальним процесом в якості обвинуваченого за використання рабської праці, що спричинило тяжкі наслідки", - сказано в повідомленні.
Затриманих взяли під варту.
Як повідомляв УНН, українець намагався вивезти до окупованого Крим 200 тисяч російських рублів.