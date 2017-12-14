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Двох українців затримали в Криму

Київ • УНН

 • 14145 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прикордонники ФСБ РФ на адмінмежі з Кримом затримали двох українців, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Як повідомляється, один із затриманих - 32-річний громадянин України, який є фігурантом кримінальної справи про незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробку наркотичних засобів у великому розмірі.

Другим виявився громадянин України 1961 року народження, який прибув в пункт пропуску з Херсона.

"Чоловік розшукується правоохоронцями з Південно-Сахалінська за кримінальним процесом в якості обвинуваченого за використання рабської праці, що спричинило тяжкі наслідки", - сказано в повідомленні.

Затриманих взяли під варту.

Як повідомляв УНН, українець намагався вивезти до окупованого Крим 200 тисяч російських рублів.

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