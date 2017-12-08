Украинец пытался вывезти в оккупированный Крым 200 тысяч российских рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Пограничники помешали незаконной перевозке на временно оккупированные территории АР Крым 200 тысяч российских рублей. Об этом УНН сообщили в Государственной пограничной службе.
Пограничники обнаружили у гражданина Украины большую сумму средств, которые он не задекларировал, как того требует процедура прохождения таможенного контроля.
“Вчера в КПВВ „Чонгар“ с материковой части Украины прибыл украинец, который направлялся на оккупированный полуостров на автомобиле „Volkswagen“ украинской регистрации. При осуществлении мер контроля иномарки, в личных вещах водителя пограничники обнаружили 200 тысяч рублей Российской Федерации, о которых он „забыл“ сообщить в установленном порядке”, — говорится в сообщении.
Онаруженные средства вместе с правонарушителем передали представителя Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
Напомним, в одесском аэропорту задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из Украины 6 кг янтаря.