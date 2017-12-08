Громадянин Китаю намагався вивезти з України бурштин
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 грудня. УНН. В пункті пропуску “Одеса-авіа” прикордонники Одеського загону, спільно з працівниками митниці не допустили вивіз бурштину до Туреччини. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Під час оформлення пасажирів авіарейсу „Одеса-Стамбул“, за допомогою комплексу „Рапіскан“, було виявлено в особистих речах громадянина Китаю три підозрілих пакунки. За результатами поглибленого огляду знайдено 77 „сонячних“ камінців загальною вагою понад 6 кг”, - йдеться у повідомленні.
Наразі громадянина Китаю притягнуто до відповідальності за порушення ст.471 митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю), бурштин вилучено.
Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці вилучили тонну бурштину вартістю 10 млн грн.