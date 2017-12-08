Гражданин Китая пытался вывезти из Украины янтарь
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пункте пропуска “Одесса-авиа” пограничники Одесского отряда совместно с работниками таможни не допустили вывоз янтаря в Турцию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГНСУ.
“Во время оформления пассажиров авиарейса „Одесса-Стамбул“, с помощью комплекса „Рапискан“, были обнаружены в личных вещах гражданина Китая три подозрительных пакета. По результатам углубленного осмотра найдено 77 „солнечных“ камней общим весом более 6 кг”, — говорится в сообщении.
Сейчас гражданин Китая привлечен к ответственности за нарушение ст.471 таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля), янтарь изъят.
Напомним, в Ровенской области правоохранители изъяли тонну янтаря стоимостью 10 млн грн.