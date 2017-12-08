Гражданин Китая пытался вывезти из Украины янтарь

“Во время оформления пассажиров авиарейса „Одесса-Стамбул“, с помощью комплекса „Рапискан“, были обнаружены в личных вещах гражданина Китая три подозрительных пакета. По результатам углубленного осмотра найдено 77 „солнечных“ камней общим весом более 6 кг”, — говорится в сообщении.

Сейчас гражданин Китая привлечен к ответственности за нарушение ст.471 таможенного кодекса Украины (нарушение порядка прохождения таможенного контроля), янтарь изъят.

Напомним, в Ровенской области правоохранители изъяли тонну янтаря стоимостью 10 млн грн.