На Рівненщині правоохоронці вилучили тонну бурштину вартістю 10 млн грн
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 грудня. УНН. У результаті 9 обшуків у Рівному, Сарненському та Рівненському районах силовики вилучили майже тонну бурштину. Вартість партії сягає 10 млн грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області, передає УНН.
Силовики ліквідували діяльність підпільного цеху з обробки “сонячного” каміння. Крім бурштину, який вилучали в житлових приміщеннях, виявлено спеціальне обладнання для незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) та ручної обробки каменю.
На даний час підготовлено клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно.
Слідчі управління Нацполіції в області розслідують кримінальне провадження за статтям 240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Нагадаємо, 29 листопада на Житомирщині виявили нелегальний цех з обробки бурштину.