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Цех з обробки бурштину викрили на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Нелегальний цех з обробки бурштину викрили на Житомирщині, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

У приміщенні обробляли каміння, добуте незаконним способом у північних районах області, під час обшуку виявили 10 кг бурштину.

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"У середу, 29 листопада 2017 року, під час санкціонованого процесуальним керівником та судом обшуку на нелегальному виробництві, організованому в одному із сіл Житомирського району, оперативники та слідчі виявили спеціальне обладнання-верстати для огранювання каменю, 10 кілограм обробленого та необробленого бурштину-сирцю", - повідомляють у прокуратурі.

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Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до передбаченої законом відповідальності всіх фігурантів оборудки.

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