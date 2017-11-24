З підпільних цехів у Луцьку вилучили 200 кілограмів бурштину

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 200 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій та обробленого сонячного каменю, а також верстати для його обробки.

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Згідно з оцінками експертів, вартість вилученого складає понад 1 млн грн.

Нагадаємо, 13 листопада волинські митники на пункті пропуску “Ягодин” затримали чоловіка, який намагався вивезти з України 12 кг каміння бурштину.

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