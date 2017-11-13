Українець у шкарпетках намагався провезти у Польщу 12 кілограмів бурштину
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Волинські митники на пункті пропуску “Ягодин” затримали чоловіка, який намагався вивезти з України 12 кг каміння бурштину. Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС, передає УНН.
Прихований контрабандний товар виявлено під час повного митного огляду вантажного транспортного засобу, який виїжджав в Польщу.
Водій авто офіційно перевозив товар “частини та комплектуючі з “чорних металів”, проте у конструктивній порожнині зчіпного пристрою причепа приховав 480 пачок цигарок вартістю 12 тисяч гривень та 12 пакунків, зроблених зі шкарпеток чорного кольору.
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У шкарпетках містилось каміння жовтого та коричневого кольорів різної форми, зовні схоже на бурштин, загальною вагою брутто 12047 грам. Каміння вилучене, його походження та вартість визначить експертиза.