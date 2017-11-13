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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1107 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 27928 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74801 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81170 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80350 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Украинец в носках пытался вывезти в Польшу 12 килограммов янтаря

Украинец в носках пытался вывезти в Польшу 12 килограммов янтаря

Киев  •  УНН

 • 12846 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Волынские таможенники на пункте пропуска "Ягодин" задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 12 кг камней янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Волынской таможни ГФС, передает УНН.

Скрытый контрабандный товар обнаружен во время полного таможенного досмотра грузового транспортного средства, что выезжало в Польшу.

Водитель авто официально перевозил товар "части и комплектующие из "черных металлов", однако в конструктивной полости сцепного устройства прицепа скрыл 480 пачек сигарет стоимостью 12 000 гривен и 12 пакетов, сделанных из носков черного цвета.

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В носках содержалось камни желтого и коричневого цветов различной формы, внешне похожее на янтарь, общим весом брутто 12047 грамм. Камни изъято, их происхождение и стоимость определит экспертиза.

Украинские Национальные Новости

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