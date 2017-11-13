Украинец в носках пытался вывезти в Польшу 12 килограммов янтаря

Скрытый контрабандный товар обнаружен во время полного таможенного досмотра грузового транспортного средства, что выезжало в Польшу.

Водитель авто официально перевозил товар "части и комплектующие из "черных металлов", однако в конструктивной полости сцепного устройства прицепа скрыл 480 пачек сигарет стоимостью 12 000 гривен и 12 пакетов, сделанных из носков черного цвета.

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В носках содержалось камни желтого и коричневого цветов различной формы, внешне похожее на янтарь, общим весом брутто 12047 грамм. Камни изъято, их происхождение и стоимость определит экспертиза.