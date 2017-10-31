Копачі бурштину підмили півтора кілометра газопроводу на Рівненщині

За його словами, якщо не зупинити земляні роботи, газопровід може дати тріщину.

"Внаслідок просідання грунту можливо утвориться тріщина. Тоді будемо припиняти газопостачання двох сіл — Клесова та Пугача", — наголосив Васил Дебелий.

В якому стані труба, газовики не можуть визначити. Адже на ділянці в 1,5 км все залито водою. Фахівці поскаржилися в поліцію, де відкрили кримінальне провадження за порушення правил охорони надр.

"Ми розшукуємо причетних і шукаємо свідків події. Слідів спецтехніки на місці поки не виявили", — зазначив заступник начальника Сарненського райвідділу поліції Василь Іванюк.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині зареєстрували 1600 фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю.