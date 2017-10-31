Копатели янтаря подмыли полтора километра газопровода в Ровенской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113665 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110719 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102923 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106589 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103212 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150664 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Копатели янтаря подмыли полтора километра газопровода в Ровенской области

Копатели янтаря подмыли полтора километра газопровода в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 14964 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вблизи поселка Клесив незаконные копатели янтаря сделали канавы для мытья камня рядом с газопроводом высокого давления. Под угрозой отключения оказалось почти 2000 абонентов, сообщил корреспонденту УНН начальник Сарненского отделения ПАО "Ривнегаз" Василий Дебелый.

По его словам, если не остановить земляные работы, газопровод может дать трещину.

"В результате проседания почвы возможно образуется трещина. Тогда будем прекращать газоснабжение двух сел - Клесова и Пугача", - отметил Василий Дебелый.

В каком состоянии труба, газовики не могут определить. Ведь на участке в 1,5 км все залито водой. Эксперты пожаловались в полицию, где открыли уголовное производство за нарушение правил охраны недр.

"Мы разыскиваем причастных и ищем свидетелей происшествия. Следов спецтехники на месте пока не обнаружили", - отметил заместитель начальника Сарненского райотдела полиции Василий Иванюк.

Как сообщал УНН, в Ровенской области зарегистрировали 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца.

Украинские Национальные Новости

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