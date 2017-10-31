Копатели янтаря подмыли полтора километра газопровода в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вблизи поселка Клесив незаконные копатели янтаря сделали канавы для мытья камня рядом с газопроводом высокого давления. Под угрозой отключения оказалось почти 2000 абонентов, сообщил корреспонденту УНН начальник Сарненского отделения ПАО "Ривнегаз" Василий Дебелый.
По его словам, если не остановить земляные работы, газопровод может дать трещину.
"В результате проседания почвы возможно образуется трещина. Тогда будем прекращать газоснабжение двух сел - Клесова и Пугача", - отметил Василий Дебелый.
В каком состоянии труба, газовики не могут определить. Ведь на участке в 1,5 км все залито водой. Эксперты пожаловались в полицию, где открыли уголовное производство за нарушение правил охраны недр.
"Мы разыскиваем причастных и ищем свидетелей происшествия. Следов спецтехники на месте пока не обнаружили", - отметил заместитель начальника Сарненского райотдела полиции Василий Иванюк.
Как сообщал УНН, в Ровенской области зарегистрировали 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца.