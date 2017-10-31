Копатели янтаря подмыли полтора километра газопровода в Ровенской области

По его словам, если не остановить земляные работы, газопровод может дать трещину.

"В результате проседания почвы возможно образуется трещина. Тогда будем прекращать газоснабжение двух сел - Клесова и Пугача", - отметил Василий Дебелый.

В каком состоянии труба, газовики не могут определить. Ведь на участке в 1,5 км все залито водой. Эксперты пожаловались в полицию, где открыли уголовное производство за нарушение правил охраны недр.

"Мы разыскиваем причастных и ищем свидетелей происшествия. Следов спецтехники на месте пока не обнаружили", - отметил заместитель начальника Сарненского райотдела полиции Василий Иванюк.

Как сообщал УНН, в Ровенской области зарегистрировали 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца.