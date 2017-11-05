Українець намагався у подушці перевезти бурштин до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Угринів», прикордонники Львівського загону учора виявили майже 20 кілограмів необробленого бурштину у подушці, передає УНН з посиланням на прес-службу прикордонників.
"Вивезти товар до сусідньої країни намагався наш співвітчизник, який їхав автомобілем “Dodge”. Однак під час проведення перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю у багажному відділенні, під декоративною обшивкою автомобіля, оглядова група виявила прихований бурштин. В подальшому каміння працівники пункту пропуску знайшли також і в подушці, яка знаходилась у салоні автівки", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Також додається, що всього у сховках було знайдено 19,5 кілограмів “сонячного каміння”.
Стосовно громадянина України складено адмінпротокол, виявлене каміння вилучено.
Сума оцінки товару встановлюється.