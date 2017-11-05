Українець намагався у подушці перевезти бурштин до Польщі

"Вивезти товар до сусідньої країни намагався наш співвітчизник, який їхав автомобілем “Dodge”. Однак під час проведення перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю у багажному відділенні, під декоративною обшивкою автомобіля, оглядова група виявила прихований бурштин. В подальшому каміння працівники пункту пропуску знайшли також і в подушці, яка знаходилась у салоні автівки", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Також додається, що всього у сховках було знайдено 19,5 кілограмів “сонячного каміння”.

Стосовно громадянина України складено адмінпротокол, виявлене каміння вилучено.

Сума оцінки товару встановлюється.