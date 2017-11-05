Украинец пытался в подушке перевезти янтарь в Польшу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 876 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63300 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132310 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108349 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110845 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108804 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101449 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106076 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102814 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147591 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинец пытался в подушке перевезти янтарь в Польшу

Украинец пытался в подушке перевезти янтарь в Польшу

Киев  •  УНН

 • 12028 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На границе с Польшей в пункте пропуска “Угринов”, пограничники Львовского отряда вчера обнаружили почти 20 килограммов необработанного янтаря в подушке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу пограничников.

“Вывезти товар в соседнюю страну пытался наш соотечественник, который ехал автомобилем „Dodge“. Однако во время проведения проверки с помощью технических средств пограничного контроля в багажном отделении, под декоративной обшивкой автомобиля, обзорная группа обнаружила скрытый янтарь. В дальнейшем камни рабфотники пункта пропуска нашли также и в подушке, которая находилась в салоне автомобиля”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также добавляется, что всего в тайниках было найдено 19,5 килограммов “солнечного камня”.

В отношении гражданина Украины составлен админпротокол, обнаружено камни изъяты.

Сумма оценки товара устанавливается.

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