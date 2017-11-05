Украинец пытался в подушке перевезти янтарь в Польшу

“Вывезти товар в соседнюю страну пытался наш соотечественник, который ехал автомобилем „Dodge“. Однако во время проведения проверки с помощью технических средств пограничного контроля в багажном отделении, под декоративной обшивкой автомобиля, обзорная группа обнаружила скрытый янтарь. В дальнейшем камни рабфотники пункта пропуска нашли также и в подушке, которая находилась в салоне автомобиля”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также добавляется, что всего в тайниках было найдено 19,5 килограммов “солнечного камня”.

В отношении гражданина Украины составлен админпротокол, обнаружено камни изъяты.

Сумма оценки товара устанавливается.