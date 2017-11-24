С подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Большую партию янтаря изъяли силовики во время санкционированных обысков в нежилых помещениях Луцка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.
Во время обысков правоохранители изъяли почти 200 кг камней янтаря-сырца различных фракций и обработанного солнечного камня, а также станки для его обработки.
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Согласно оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет более 1 млн грн.
Напомним, 13 ноября волынские таможенники на пункте пропуска “Ягодын” задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 12 кг камней янтаря.
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