С подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря

Во время обысков правоохранители изъяли почти 200 кг камней янтаря-сырца различных фракций и обработанного солнечного камня, а также станки для его обработки.

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Согласно оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет более 1 млн грн.

Напомним, 13 ноября волынские таможенники на пункте пропуска “Ягодын” задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 12 кг камней янтаря.

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