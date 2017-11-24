С подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9920 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 23201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 31456 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 31244 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98484 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86510 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123865 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115884 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148764 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:49 • 88563 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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С подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря

С подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря

Киев  •  УНН

 • 10987 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Большую партию янтаря изъяли силовики во время санкционированных обысков в нежилых помещениях Луцка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 200 кг камней янтаря-сырца различных фракций и обработанного солнечного камня, а также станки для его обработки.

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Согласно оценкам экспертов, стоимость изъятого составляет более 1 млн грн.

Напомним, 13 ноября волынские таможенники на пункте пропуска “Ягодын” задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 12 кг камней янтаря.

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