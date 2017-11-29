Цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Нелегальный цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
В помещении обрабатывали камни, добытые незаконным способом в северных районах области, во время обыска обнаружили 10 кг янтаря.
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"В среду, 29 ноября 2017 года, во время санкционированного процессуальным руководителем и судом обыска на нелегальном производстве, организованном в одном из сел Житомирского района, оперативники и следователи обнаружили специальное оборудование-станки для огранки камня, 10 килограмм обработанного и необработанного янтаря-сырца", - сообщают в прокуратуре.
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Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к предусмотренной законом ответственности всех фигурантов сделки.