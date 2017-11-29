Цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79021 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69329 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76480 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115246 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
Цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области

Цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Нелегальный цех по обработке янтаря разоблачили в Житомирской области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

В помещении обрабатывали камни, добытые незаконным способом в северных районах области, во время обыска обнаружили 10 кг янтаря.

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"В среду, 29 ноября 2017 года, во время санкционированного процессуальным руководителем и судом обыска на нелегальном производстве, организованном в одном из сел Житомирского района, оперативники и следователи обнаружили специальное оборудование-станки для огранки камня, 10 килограмм обработанного и необработанного янтаря-сырца", - сообщают в прокуратуре.

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Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к предусмотренной законом ответственности всех фигурантов сделки.

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