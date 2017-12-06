В Ровенской области правоохранители изъяли тонну янтаря стоимостью 10 млн грн
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате 9 обысков в Ровно, Сарненском и Ровенском районах силовики изъяли почти тонну янтаря. Стоимость партии составляет 10 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, передает УНН.
Силовики ликвидировали деятельность подпольного цеха по обработке “солнечного” камня. Кроме янтаря, который изымали в жилых помещениях, обнаружено специальное оборудование для незаконной добычи (мотопомпы, шланги) и ручной обработки камня.
В настоящее время подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
Следователи управления Нацполиции в области расследуют уголовное производство по статьям 240, 294, 342, 345 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки, сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Напомним, 29 ноября в Житомирской области обнаружили нелегальный цех по обработке янтаря.