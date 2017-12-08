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Українець намагався вивезти до окупованого Криму 200 тисяч російських рублів

Українець намагався вивезти до окупованого Криму 200 тисяч російських рублів

Київ • УНН

 • 14973 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прикордонники завадили незаконному перевезенню до тимчасово окупованих територій АР Крим 200 тисяч російських рублів. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники виявили у громадянина України велику суму коштів, які він не задекларував, як того вимагає процедура проходження митного контролю.

“Учора до КПВВ „Чонгар“ із материкової частини України прибув українець, який прямував до окупованого півострову на автомобілі „Volkswagen“ української реєстрації. Під час здійснення заходів контролю іномарки, в особистих речах водія прикордонники виявили 200 тисяч рублів Російської Федерації, про які він „забув“ повідомити встановленим порядком”, - йдеться у повідомленні.

Виявленні кошти разом з правопорушником передали представника Державної фіскальної служби для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, в одеському аеропорті затримали громадянина Китаю, який намагався вивезти з України 6 кг бурштину.

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