Двух украинцев задержали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пограничники ФСБ РФ на админгранице с Крымом задержали двух украинцев, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, один из задержанных — 32-летний гражданин Украины, который является фигурантом уголовного дела о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере.
Вторым оказался гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона.
"Мужчина разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия", - сказано в сообщении.
Задержанных взяли под стражу.
Как сообщал УНН, украинец пытался вывезти в оккупированный Крым 200 тысяч российских рублей.