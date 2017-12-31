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В Москве задержали украинскую писательницу

Киев • УНН

 • 26050 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера вечером в Москве была задержана без составления протокола украинская поэтесса Евгения Бильченко. Об этом сообщила в Facebook российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева, передает УНН.

В Москве задержали украинскую писательницу

“Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом”, — написала она.

Также журналистка отметила, что казаки вели крайне агрессивно, поэтому пришлось вызвать полицию.

“Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женя, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом посадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорят, „пробить Женю по базе“”, — добавила она.

Позже Ивлева сообщила, что украинскую писательницу отпустили.

Как сообщал УНН, двух украинцев задержали в Крыму.

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